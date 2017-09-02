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В подмосковной Балашихе на авиашоу потерпел крушение самолет Ан-2. По предварительной информации погибли два человека - пилоты воздушного судно.

Во время одного из пролетов пилот не справился с управлением и на низкой высоте столкнулся с землей. После падения самолет разрушился на части и загорелся, сообщает УНИАН.

Никто из зрителей авиашоу не пострадал, на место ЧП прибыли оперативные службы.

Показательные полеты авиации проводились в пригороде Балашихе в связи с юбилеем выпуска первого самолета Ан-2.
ForUm

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