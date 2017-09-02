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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак предполагает, что разыскиваемый гражданин Украины Павел Гриб удерживается органами ФСБ Российской Федерации. 

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает телеканал 112 Украина.

«Мы только можем догадываться, и мы сейчас ловим фрагментарную информацию по поводу того, где сейчас он может находиться. Но и вы, и мы понимаем, что, скорее всего, он в руках ФСБ Российской Федерации», - отметил он.

Грицак признался, что спецслужбе «не очень много известно об этой истории». «Нам известно лишь то, что белорусские пограничники подтвердили въезд на территорию Республики Беларусь Павла и то, что оттуда он не выезжал», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский подтвердил, что Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа.
ForUm

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