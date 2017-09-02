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На заводе Arkema в округе Кросби (штат Техас) вечером в пятницу, 1 сентября, произошел пожар вследствие возгорания двух контейнеров с химическими веществами, сообщает 112 Украина со ссылкой на Associated Press.

Как рассказал в комментарии агентству исполнительный директор Arkema Ричард Реннерс, на территории предприятия загорелись два контейнера в пестицидами, а еще шесть аналогичных контейнеров находятся в непосредственной близости от эпицентра пожара.

О возможных пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Напомним, 31 августа на химзаводе в пригороде Хьюстона из-за наводнения, вызванного ураганом «Харви», произошли два взрыва.
ForUm

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