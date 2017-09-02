Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак выступает за введение уголовной ответственности за посещение украинскими политиками и общественными деятелями России.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает телеканал 112 Украина.

«Я бы пошел еще дальше. Я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями», - отметил он.

Грицак добавил, что введение биометрического контроля на границе поможет СБУ в работе.

Напомним, 1 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО, согласно которому с 1 января 2018 года граждан из стран, представляющих риски для Украины, будут пропускать только по биометрическим паспортам, у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные.