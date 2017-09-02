также в разделеОбщество
Грицак предполагает, что пропавшего в Беларуси украинца удерживает ФСБ 22
Указ о биометрическом контроле для иностранцев с 2018 года вступил в силу 51
На КПВВ «Станица Луганская» боевики похитили парня 27
Работа грузчиком: занятие для чемпионов? 64
Сутки в зоне АТО: 20 обстрелов, ВСУ один раз открывали ответный огонь 31
Польша хочет поставить забор на границе с Украиной и Беларусью 44
Муженко: Под прикрытием учений «Запад-2017» РФ может пойти в наступление 78
1 сентября. Картина дня 147
В ГПСУ объяснили, как будут пропускать россиян в Украину 203
В Зоне отчуждения почти год наблюдали за волками с помощью спутника 100
Правозащитники: На КПВВ «Станица Луганская» похитили молодого парня 53
День Знаний: названы основные нововведения для школьников и учителей 85
СБУ задержала бывшего «директора» Луганского патронного завода 63
Псевдоволонтеры, прикрываясь АТО, «раскрутили» одесские фирмы на 100 тысяч 54
НАПК хочет конфисковать у «Свободы» более 2,3 миллиона 137
Адвокат: Янукович уехал из Межигорья с одним портфелем 72
Минкульт бьет тревогу из-за блокирования храма Киевского патриархата в Крыму 60
Пограничники начали готовиться к приезду хасидов 73

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак выступает за введение уголовной ответственности за посещение украинскими политиками и общественными деятелями России.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает телеканал 112 Украина.

«Я бы пошел еще дальше. Я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями», - отметил он.

Грицак добавил, что введение биометрического контроля на границе поможет СБУ в работе.

Напомним, 1 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО, согласно которому с 1 января 2018 года граждан из стран, представляющих риски для Украины, будут пропускать только по биометрическим паспортам, у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги
Туфли мужские летние 2017