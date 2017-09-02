Вдоль границы Польши с Беларусью и Украиной намерены построить ограду, которая предотвратит миграции диких кабанов.

В течение двух-трех недель станут известны результаты анализа правовых и экологических условий сооружения ограждения, сообщает Польское радио.

Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юрґель сообщил о стоимости забора - это 130 млн. злотых (30 млн евро). Министерство финансов обещает выделить такую ​​сумму. Длина ограждения - 729 километров.

По мнению экспертов, причиной появления африканской чумы свиней в Польше были зараженные этим вирусом дикие кабаны, которые зашли на территорию Польши из Беларуси.

Как оценил министр Кшиштоф Юргель, забор необходим, несмотря на тот факт, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должно значительно уменьшиться. Наиболее опасные месяцы, когда развитие болезни является самым сильным, это июнь, июль и август.

Глава ведомства сельского хозяйства напомнил о недавнем ужесточении требований относительно биострахования. В частности, Польская охотничья организация обязана до 30 ноября уменьшить количество диких кабанов на территории, находящейся под угрозой появления АЧС, до 0,1 особи на один квадратный километр.

Фермеры, которые не смогут выполнить требований биострахования, могут добровольно отказаться от выращивания свиней. Такую декларацию оформили более трех тысяч хозяйств, в которых находится примерно 35 тыс. домашних свиней. По словам министра, в таких случаях предусмотрены средства на компенсацию.