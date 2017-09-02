Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с просьбой выделить 7,85 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана «Харви», обрушившегося на Техас неделю назад и спровоцировавшего крупные наводнения.

Отмечается, что это первоначальная оценка затрат на устранение последствий стихийного бедствия на юго-востоке Техаса и в некоторых районах Луизианы. Не исключено, что впоследствии эта сумма вырастет, сообщает УНИАН.

Власти Техаса ранее заявляли, что им может потребоваться до 125 млрд долларов. В министерстве внутренней безопасности с подобной оценкой причиненного ущерба согласились.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа.

От урагана и наводнения, которое он принес в южные штаты США, пострадали около 100 тыс. домов.

По последним данным, число жертв урагана и его последствий достигло 47 человек.