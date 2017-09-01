В рамках усиления контроля за пересечением границы согласно введенному в действие решению СНБО иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев, а наличие биометрического паспорта необязательно. Об этом в эфире 112 Украина заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Иностранец, въезжающий на территорию Украины, должен сдать отпечатки пальцев. В первую очередь, это безопасность страны, а во-вторых – это его личная безопасность… Потому речь идет только о том, что иностранцы будут давать нам свои биометрические данные, которые мы в дальнейшем будем использовать, и для этого им необязательно иметь биометрические или другие виды паспорта», – пояснил он.



Солобдян отметил, что решением СНБО утверждается для граждан РФ двухступенчатый уровень контроля.

«Кроме предоставления биометрических данных, они должны будут заблаговременно уведомлять о намерении ехать в Украину и подать минимальный объем информации о себе», – сказал представитель Госпогранслужбы.



По словам Слободяна, до 1 января 2018 года нужно оборудовать необходимой аппаратурой 157 основных пунктов пропуска, а созданная система должна будет обрабатывать более 1 млн запросов в секунду, что является «серьезным заданием», но к этому времени система заработает обязательно.

«Тесты по отдельным видам аппаратуры уже проводятся», – сообщил он.



Напомним, Украина вводит с 1 января 2018 года правила пересечения границы для граждан из стран, которые составляют риски для Украины, по биометрическим паспортам.

1 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ №256/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины».