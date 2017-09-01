также в разделеОбщество
1 сентября. Картина дня 18
В Зоне отчуждения почти год наблюдали за волками с помощью спутника 28
Правозащитники: На КПВВ «Станица Луганская» похитили молодого парня 16
День Знаний: названы основные нововведения для школьников и учителей 43
СБУ задержала бывшего «директора» Луганского патронного завода 32
Псевдоволонтеры, прикрываясь АТО, «раскрутили» одесские фирмы на 100 тысяч 23
НАПК хочет конфисковать у «Свободы» более 2,3 миллиона 41
Адвокат: Янукович уехал из Межигорья с одним портфелем 35
Минкульт бьет тревогу из-за блокирования храма Киевского патриархата в Крыму 34
Пограничники начали готовиться к приезду хасидов 41
Кольченко не разрешили дистанционно учиться в вузе 34
Еще одному заммэра Ирпеня сообщили о подозрении 127
Транзит газа через украинскую ГТС достиг максимума с 2011 года 43
На Сумщине задержали «заблудившихся» россиян 159
Хуг: «Школьное» перемирие не стало прекращением боевых действий 72
«Укроборонпром» показал, чем Украина отвечает на вызовы гибридной войны 80
Суд отправил фигуранта дела о стрельбе в Княжичах под домашний арест 44
Гройсман: Высшее образование нужно не всем 173

В рамках усиления контроля за пересечением границы согласно введенному в действие решению СНБО иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев, а наличие биометрического паспорта необязательно. Об этом в эфире 112 Украина заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. 

«Иностранец, въезжающий на территорию Украины, должен сдать отпечатки пальцев. В первую очередь, это безопасность страны, а во-вторых – это его личная безопасность…  Потому речь идет только о том, что иностранцы будут давать нам свои биометрические данные, которые мы в дальнейшем будем использовать, и для этого им необязательно иметь биометрические или другие виды паспорта», –  пояснил он.

Солобдян отметил, что решением СНБО утверждается для граждан РФ двухступенчатый уровень контроля. 

«Кроме предоставления биометрических данных, они должны будут заблаговременно уведомлять о намерении ехать в Украину и подать минимальный объем информации о себе», – сказал представитель Госпогранслужбы.

По словам Слободяна, до 1 января 2018 года нужно оборудовать необходимой аппаратурой 157 основных пунктов пропуска, а созданная система должна будет обрабатывать более 1 млн запросов в секунду, что является «серьезным заданием», но к этому времени система заработает обязательно.

«Тесты по отдельным видам аппаратуры уже проводятся», – сообщил он.

Напомним, Украина вводит с 1 января 2018 года правила пересечения границы для граждан из стран, которые составляют риски для Украины, по биометрическим паспортам. 

1 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ №256/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Туфли мужские летние 2017