По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила + 22,4 °С, что превысило климатическую норму на 3,8°С.

Холоднее всего было 31 августа, когда минимальная температура опустилась до + 8,4°С, а теплое – 4 августа, когда максимальная температура достигла + 34,7°С.

Всего в течение 16 дней температура воздуха превышала 30°С. В августе было зарегистрировано два температурных рекорда.

Осадков в Киеве выпало 57 мм, что составило 83% климатической нормы.