Для президента России Владимира Путина война на Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, поскольку враждебные обстрелы на Востоке Украины не прекращаются после очередной договоренности о прекращении огня, это является свидетельством того, что «Путин не собирается убраться из оккупированной территории, и для него война в Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину».

Также собеседники обсудили возможные пути решения проблемы блокирования военно-технического сотрудничества Украины со странами-партнерами, а также вопросы освобождения политических заключенных-украинцев, которых незаконно удерживают в России. Отдельное внимание стороны уделили вопросу помощи со стороны ВКУ в донесении до государств-партнеров Украины информационных сообщений и опровержении фейковых информации о стране, которую распространяет российская пропаганда.

В свою очередь Чолий подчеркнул, что приоритетом для Всемирного конгресса украинцев является «содействие тому, чтобы международное сообщество помогло победить гибридную агрессию против Украины».

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.

Так называемое «школьное» перемирие стало лишь паузой в боевых действиях, а не их прекращением на Донбассе, заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.