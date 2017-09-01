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Машины, в которые складывали вещи, ценности и антиквариат во время выезда Виктора Януковича из Межигорья не имеют к беглому президенту никакого отношения.

Такое заявление в эфире Общественного радио сделал адвокат Януковича Виталий Сердюк, комментируя видео с камер наблюдения, которое было записано в момент выезда экс-президента. По его словам, Янукович покинул страну с рабочим портфелем.

«На видео он выезжает с рабочим портфелем из резиденции Межигорье... Он уехал в рабочую командировку в Харьков. В Харькове он давал интервью. Об этом прекрасно знал Яценюк. В момент голосования он находился на территории Украины. И это не просто слова адвоката Сердюка, это факты, установленные Святошинским районным судом», - сказал Сердюк.

В то же время адвокат Януковича не сказал, кому могут принадлежать автомобили.

Отметим, видео о котором идет речь, было снято камерами наблюдения 19-22 февраля на объекте «Хонка», где жил бывший президент Виктор Янукович. На нем видно, что с 21 февраля началась эвакуация ценностей. Загрузка и отправка фургонов продолжалась до 4:00 22 февраля.

В частности, на видео можно увидеть, как вывозятся картины, иконы, вазы, часы и другой антиквариат.

 
ForUm

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