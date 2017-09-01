Российско-белорусские учения «Запад-2017» представляют возможные угрозы для Украины, заявил Президент Петр Порошенко.

«Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможные угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины», - сказал он в ходе рабочей поездки в Харьковскую область во время общения с представителями СМИ.

По словам Порошенко, во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину этот вопрос обсуждался отдельно. «Мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Надеюсь, что это слово будет соблюдено. Нет оснований ставить это под сомнение», - отметил Глава государства.

В то же время, он напомнил о том, как в 2008 году и позже Российская Федерация под видом учений концентрировала свою технику. «Сейчас мы будем внимательно мониторить, чтобы вся техника, которая была завезена для учений, была выведена, и угрозы были сняты», - отметил Президент.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора.