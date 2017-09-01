Пограничники Сумского отряда задержали за незаконное пересечение государственной границы Украины двух граждан России. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники отдела «Краснополье» заметили на сопредельной территории автомобиль Mitsubishi российской регистрации, который двигался в направлении государственной границы. Направляясь на перехват, пограничный наряд остановил транспортное средство уже на территории Украины. В машине находились 2 гражданина России, 1975 и 1987 года рождения, жители приграничья.

Документов на транспортное средство мужчины не имели. По словам задержанных, они собирали дрова и заблудились, а машину они одолжили у знакомого.

Сейчас транспортное средство изъято и передано сотрудникам ГФС. На иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы. Продолжаются проверочные мероприятия.