Требования украинского законодательства по содержанию фипронила в курином мясе и яйцах отличаются от европейских норм, из-за чего реализация продуктов птицеводства даже в случае обнаружения фипронила будет продолжаться. Об этом в Госпотрбеслужбе заявили в ответ на запрос 112.ua об угрозах возникшего в Евросоюзе «яичного скандала» для Украины.

В Госпотребслужбе отметили, что в Украине не установлены какие-либо ограничения по остаткам опасного пестицида в продуктах животного происхождения, из-за чего ничто не будет препятствовать их реализации.

«Поскольку в Украине отсутствуют максимально допустимые уровни остатков фипронила, продукты птицеводства будут реализовываться на территории Украины без ограничений даже если мы обнаружим остатки фипронила», - говорится в ответе на запрос.

В Евросоюзе установлены допустимые уровни остатка для фипронила 0,005 мг/кг для куриного мяча и яиц.

Фипронил очень токсичен и используется как пестицид для защиты сельскохозяйственных культур, а также в ветеринарии для уничтожения блох, вшей, клещей. Его использование недопускается поблизости животных в цепи производства продуктов питания, включая птицу.

Сообщается, что в связи с этим Госпотребслужбой были введены временные ограничения на ввоз продуктов птицеводства на территорию Украины. Речь идет о продукции из Нидерландов, Бельгии, Германии и Франции.

«Мероприятие является временным и введено с целью предупреждения попадания опасных продуктов птицеводства на таможенную территорию Украины», - заявили в Госпотребслужбе.

Напомним, в августе в Европе возник «яичный скандал» после обнаружения превышения количества препарата фипронил в куриных яйцах и мясе птицы. Зараженные продукты птицеводства были обнаружены сначала в Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции и Великобритании, а затем в других европейских странах.

По данным Госпотребслужбы, в Украине фипронил в птицеводстве не используется.