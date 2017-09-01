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За последние три года ГК «Укроборонпром» создал десятки новейших образцов вооружения, которые являются достойным ответом Украины на вызовы гибридной войны.

«В то время, когда транспортный самолет Ан-132D доказал полную независимость украинского авиастроительной отрасли от России, беспилотный мини-БТР «Фантом» стал наглядной демонстрацией перспективных разработок украинского оборонного комплекса», – говорится в сообщении.

В госконцерне подчеркнули, что за это время были разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, в том числе, залпового огня, беспилотники и радиолокационные системы. За каждой из этих разработок стоит упорный труд всего восьмидесятитысячного коллектива предприятий-участников «Укроборонпрома».

Пресс-служба «Укроборонпрома» подготовила специальный материал о главных разработках госконцерна за последние три года.

Отмечается, что в общем, за последние три года, предприятия-участники Государственного концерна «Укроборонпром» передали 15 903 единицы вооружения и военной техники для украинской армии.

С июля 2014 года по июль 2017, украинскую армию усилили 5281 единица новой и модернизированной техники, 7164 единицы отремонтированной и восстановленной, а также передано 3458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

В «Укроборонпроме» подчеркнули, что среди нового и модернизированного ОВТ большинство составляет ракетно-артиллерийское вооружение, а также ракеты и боеприпасы - 1061 ед. и 2613 ед. соответственно. Военные также получили 1277 новых и модернизированных систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы и средств связи, 295 единиц бронетехники, артиллерии и специальной техники, а также 35 единиц авиационной техники и оборудования.
ForUm

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