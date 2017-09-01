В Киеве задержаны двое злоумышленников, которые занимались изготовлением и сбытом на территории города поддельных долларов США.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, подделка валюты происходила путем складывания в одну купюру отдельных частей настоящих 100-долларовых купюр. В дальнейшем, поддельные доллары США обменивались на украинские гривни через банковские терминалы, оборудованные функцией обмена иностранной валюты. Всего таким образом злоумышленники обменяли на национальную валюту сумму эквивалентную 12 тыс. долларам.

Кроме того, во время проведения обыска в одном из арендованных данными лицами помещений обнаружено значительное количество вещества, похожего на наркотическое средство амфетамин, а также специальные средства для его изготовления и фасовки.

Проводятся следственные действия на установление обстоятельств уголовного преступления сообщение о подозрении и избрании им меры пресечения.