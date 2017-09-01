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Украина вводит с 1 января 2018 года правила пересечения границы для граждан из стран, которые составляют риски для Украины, по биометрическим паспортам, заявил Президент Петр Порошенко.

Президент подписал указ №256/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины».

Национальное агентство по предупреждению коррупции настаивает на конфискации у политической партии ВО «Свобода» более 2,357 млн грн. 

Еще одному заммэра Ирпеня сообщили о подозрении.

Так называемое «школьное» перемирие стало лишь паузой в боевых действиях, а не их прекращением на Донбассе, заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Сегодня, 1 сентября, в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Российско-белорусские военные учения могут закончиться попыткой прорыва бойцов без знаков различия в сторону Калининградской области, заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил полковник Владислав Волошин.  

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал  имена троих подозреваемых по делу о стрельбе в Княжичах, в результате которой погибли 5 правоохранителей. 

Сегодня в Украине отмечается День знаний - один из главных праздников учебного года. 

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что высшее образование не должно быть обязательно у каждого.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2017 года составил 61,151 миллиарда гривен, что является максимальным значением показателя с начала 2003 года.

Генеральной прокуратурой Украины принято решение об отказе в выдаче России грузинского добровольца Гии Церцвадзе.
ForUm

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