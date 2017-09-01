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За период с 31 августа по 1 сентября розничные цены на сжиженный газ в некоторых сетях украинских АЗС незначительно снизились. Об этом сообщает Enkorr со ссылй на информацию «Консалтинговой группы А-95».

В частности, в сетях ОККО и WOG автогаз подешевел на 30 коп./л, до 16,19  грн/л. На столько же цена на СУГ снизилась в сети «Татнефть» (до 15,75 грн/л).

Кроме того, на 3-40 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, AMIC, KLO, «БРСМ Нафта», «Барс 2000» и «Авантаж».

В среднем по стране газ подешевел на 10 коп./л до 16,04 грн/л.

Корректировка цен на автогаз началась вчера, 31 августа. Некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручилпрофильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.

Президент Петр Порошенко заявил, что во второй половине сентября цены на сжиженный газ должны быть снижены.
ForUm

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