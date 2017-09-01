За период с 31 августа по 1 сентября розничные цены на сжиженный газ в некоторых сетях украинских АЗС незначительно снизились. Об этом сообщает Enkorr со ссылй на информацию «Консалтинговой группы А-95».
В частности, в сетях ОККО и WOG автогаз подешевел на 30 коп./л, до 16,19 грн/л. На столько же цена на СУГ снизилась в сети «Татнефть» (до 15,75 грн/л).
Кроме того, на 3-40 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, AMIC, KLO, «БРСМ Нафта», «Барс 2000» и «Авантаж».
В среднем по стране газ подешевел на 10 коп./л до 16,04 грн/л.
Корректировка цен на автогаз началась вчера, 31 августа. Некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.
Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручилпрофильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.
Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.
Президент Петр Порошенко заявил, что во второй половине сентября цены на сжиженный газ должны быть снижены.
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