За период с 31 августа по 1 сентября розничные цены на сжиженный газ в некоторых сетях украинских АЗС незначительно снизились. Об этом сообщает Enkorr со ссылй на информацию «Консалтинговой группы А-95».

В частности, в сетях ОККО и WOG автогаз подешевел на 30 коп./л, до 16,19 грн/л. На столько же цена на СУГ снизилась в сети «Татнефть» (до 15,75 грн/л).

Кроме того, на 3-40 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, AMIC, KLO, «БРСМ Нафта», «Барс 2000» и «Авантаж».

В среднем по стране газ подешевел на 10 коп./л до 16,04 грн/л.

Корректировка цен на автогаз началась вчера, 31 августа. Некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручилпрофильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.

Президент Петр Порошенко заявил, что во второй половине сентября цены на сжиженный газ должны быть снижены.