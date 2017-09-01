Сотрудниками прокуратуры города Киева с участием СБУ на систематическом взяточничестве разоблачена исполняющая обязанности начальника медицинской части Государственного учреждения «Киевский следственный изолятор», сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что 46-летняя служащая систематически требовала от арестантов СИЗО неправомерную выгоду в размере 1500 гривен за каждые две недели их пребывания в медицинской части изолятора.

Злоумышленница задержана на рабочем месте после получения очередной «дани» в сумме 5 тыс. гривен, которые были перечислены на указанный ею карточный счет.

Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Прокуратурой столицы подготовлено ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.