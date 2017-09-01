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Президент Украины Петр Порошенко похвастался своими школьными оценками на открытии учебного заведения в пос. Песочин Харьковской области.

«Дорогие дети, я желаю вам, учитесь, пожалуйста, на «отлично» Могу отметить, что у меня за 10 лет обучения не было ни одной четверки. Уверен, что на сегодняшний день в этой школе можно учиться так же или даже лучше», – отметил он, сообщает 112 Украина.

«Я не сомневаюсь, что именно эти дети, посмотрите, как они сегодня пели гимн, они могут нести ответственность за будущее нашего государства, за весну и прекрасную Украину. Желаю всем вам крепкого здоровья, щедрой судьбы, мира и неиссякаемой жажды знаний», - обратился Президент к школьникам. 

 
ForUm

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