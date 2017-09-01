«Оппозиционный блок» перестал быть по-настоящему оппозиционной политической силой, так как предал своих избирателей, голосуя «в унисон» с партиями власти. И теперь порядочным членам ОБ стоит присоединиться к партии «За життя». Такое мнение высказал лидер этой партии, народный депутат Украины Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne.

«У меня конфликт не с господином Левочкиным, а с нынешней политической платформой «Оппозиционного блока», который предал избирателей и перестал быть по-настоящему оппозиционной партией... У всех есть разум и глаза. Мы видим, что делает «Оппозиционный блок» вместе с властью. Откройте сайт Верховной Рады, посмотрите на голосования Оппоблока — и вам все сразу станет ясно. Кто голосовал за диктаторские полномочия президента по Конституционному суду, кто поддерживал бюджет правительств Яценюка и Гройсмана, кто проголосовал за то, чтобы выплачивать судьям по 120 тысяч (гривен, — ред.) содержания и за их пожизненные блага, кто поддерживает теперь люстрацию? Все же видно по голосованию – БПП, «Народный фронт» и «Оппоблок» идут в одной связке», — заявил Рабинович.

Как подчеркнул политик, в Украине должна существовать настоящая оппозиционная политсила, которая будет выступать против инициатив власти и в то же время — подавать свои, альтернативные законопроекты.

«В стране должна быть настоящая оппозиционная сила, а не то, что есть сейчас — соглашатели... Посмотрите на лично мои голосования. Если я поднял руку за Конституционный суд, который нужно отдать президенту, за бюджет Гройсмана или Яценюка –—значит, я врун и мне нет места в политике. Если я оппозиционный политик, то я все время голосую против — и подаю законы против этой власти... Почему тогда я должен любить эту группу людей, которые называют себя оппозицией, которая украла у моей страны очередной шанс выйти из кризиса и сговорилась с властью?», — возмутился лидер партии «За життя».

Кроме того, Вадим Рабинович сообщил о том, какой ответ пришел из НАПК по его запросу о проверке его собственной декларации о доходах, а также декларации народного депутата от «Оппоблока» Сергея Левочкина.

«Расскажу сенсацию — мне пришел ответ от НАПК по моему требованию о проверке деклараций у меня и Левочкина. Ответ совершенно феноменальный и достойный нашей страны. Мне написали, что они в там, в НАПК, посовещались и решили — Левочкина не проверять, но меня, так уж и быть, постараются проверить. Я считаю, молодцы! Пусть проверяют! Получилось нагло и некрасиво, но ничего, придет время — и этим займемся», — подчеркнул Вадим Рабинович.

Политик также напомнил о вскрывшейся на днях связи лидеров николаевского ОБ с преступной группировкой, и призвал порядочных «оппоблоковцев» вступать в партию «За життя».

«В «Оппозиционном блоке» есть немало адекватных, нормальных людей. Но с другой стороны, вся страна слушает разговор какого-то «Мультика» (задержанный за угрозы, вымогательство, рэкет и т. п. уголовный авторитет Михаил Титов, — ред.) с главой областного «Оппоблока» — это ж волосы дыбом! С одной стороны — голосование с властью, с другой — прямая смычка с криминалом... Не обижайтесь, ребята, но этот «Титаник» уже тонущий, не цепляйтесь. Приходите к нам, в партию «За життя», садитесь вместе с нами в динамическую, человеческую лодку — и давайте дадим хороший результат, завоюем три четверти будущего парламента!» — резюмировал Рабинович.