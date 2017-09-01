также в разделеМир
Собчак не собирается идти на выборы президента РФ 10
Жертвами урагана в США стали уже 47 человек 25
Генконсульство РФ в Сан-Франциско прекращает работу 107
Генштаб: Во время учений РФ может пробить «коридор» в Калининград 92
США требуют от РФ закрыть консульство в Сан-Франциско 93
Британия после Brexit не будет выполнять обязательства ЕС перед Украиной 92
Число жертв урагана «Харви» возросло до 37 человек 79
Шредер объяснил, почему стремиться на высокий пост в «Роснефти» 77
Из-за «Харви» может взорваться химзавод 67
В Польше столкнулись поезда: 28 пострадавших 102
WSJ рассказала о связях Манафорта с Дерипаской 52
Более 260 миллионов детей школьного возраста не начнут обучение 77
Польский пловец впервые в истории переплыл Балтийское море 61
В Бельгии в результате взрыва в жилом доме пострадали 9 человек 64
Совбез ООН резко осудил ракетные запуски КНДР 52
Жертвами урагана в США стали уже 30 человек, введен комендантский час 71
Ким Чен Ын назвал последний запуск ракеты подготовкой к атаке на Гуам 246
Смоленская катастрофа: Польша вручила ноту послу РФ 131

КНДР скоро сможет запускать баллистические ракеты большой дальности. Речь идет о нескольких месяцах. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Дриан также призвал Китай активнее решать кризис. «Ситуация чрезвычайно серьезная ... мы видим, что Северная Корея ставит себе за цель иметь завтра или на следующий день ракеты, которые могут транспортировать ядерное оружие. В течение нескольких месяцев это будет реальностью», - заявил Жан-Ив Ле Дриан, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«В тот момент, когда Северная Корея имеет средства для удара по Соединенным Штатам, даже для Европы, и, безусловно, Японии и Китая, ситуация будет взрывоопасной», - сказал он.

Ле Дриан заявил, что нужно сделать все для того, чтобы обеспечить проведение последнего раунда санкций Организации Объединенных Наций, и призвал Китай, который является главным торговым партнером Пхеньяна, сделать все возможное для обеспечения их выполнения.

«Северная Корея должна найти путь к переговорам. Это должно быть дипломатично активным», - заявил французский политик.

Как ранее сообщал ForUm, 28 августа из окрестностей международного аэропорта Сунан в Пхеньяне военные КНДР запустили баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск баллистической ракеты «прелюдией к сдерживанию Гуама».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские летние 2017