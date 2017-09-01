КНДР скоро сможет запускать баллистические ракеты большой дальности. Речь идет о нескольких месяцах. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Дриан также призвал Китай активнее решать кризис. «Ситуация чрезвычайно серьезная ... мы видим, что Северная Корея ставит себе за цель иметь завтра или на следующий день ракеты, которые могут транспортировать ядерное оружие. В течение нескольких месяцев это будет реальностью», - заявил Жан-Ив Ле Дриан, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«В тот момент, когда Северная Корея имеет средства для удара по Соединенным Штатам, даже для Европы, и, безусловно, Японии и Китая, ситуация будет взрывоопасной», - сказал он.

Ле Дриан заявил, что нужно сделать все для того, чтобы обеспечить проведение последнего раунда санкций Организации Объединенных Наций, и призвал Китай, который является главным торговым партнером Пхеньяна, сделать все возможное для обеспечения их выполнения.

«Северная Корея должна найти путь к переговорам. Это должно быть дипломатично активным», - заявил французский политик.

Как ранее сообщал ForUm, 28 августа из окрестностей международного аэропорта Сунан в Пхеньяне военные КНДР запустили баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск баллистической ракеты «прелюдией к сдерживанию Гуама».