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Народный депутат Украины Виталий Куприй направил депутатский запрос Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой сообщить, как образом ему удается легально покупать оружие и передавать его армии, а также просил сообщить об источниках происхождения средств. Об этом говорится в запросе народного депутата, который он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Президент Порошенко хвалит себя за то, что якобы помог вооруженным силам Украины на сумму более 500 млн грн. Несколько дней назад он в Кропивницком с гордостью заявил перед нашими спецназовцами, что дарит им 100 снайперских комплексов, в составе 82-х 7-62 мм карабинов Z-10 (.308 Winchester) и 18 винтовок Savage под патрон 338 Lapua Magnum оптика, дальномеры и десятки тысяч патронов. Меня заинтересовала эта информация, ведь обычному гражданину купить в супермаркете такое оружие не удастся, за это даже предусмотрена уголовная ответственность (ст.263 УК)», - написал народный депутат.

«Итак, решил спросить у Президента, где и как он покупает оружие для армии. Какую форму оплаты использует. Вообще с чего набралось полмиллиарда его пожертвований. Сообщу общественность о полученный ответ», - отметил Куприй, сообщают Українські новини.

Напомним, народный депутат Владимир Арьев сообщил ресурсу Ukrainian military pages, что Президент Петр Порошенко тратит собственные средства на приобретение оружия, которое передает Вооруженным силам Украины. Так, с начала российской агрессии против Украины Петр Порошенко потратил более 500 млн гривен собственных средств на помощь ВСУ, в том числе несколько десятков миллионов для 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций (до 2016 года оперативного командования «Юг» Сухопутных войск). Среди переданной помощи автомобили, бронежилеты, снаряжение, форма, теплые вещи, а также 100 снайперских комплексов, в составе 82-х 7-62-мм карабинов Z-10 (308 Winchester) и 18 винтовок Savage под патрон 338 Lapua Magnum, оптика, дальномеры и десятки тысяч патронов», – уточняет издание.

21 августа во время визита президента в 3-й отдельный полк спецназначения, который дислоцируется в Кропивницком, командир полка передал Порошенко символический подарок с гильзами от патронов, выпущенных из этих винтовок, с именами погибших собратьев.

 
ForUm

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