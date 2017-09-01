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В связи с проведением ремонтных работ 1-4 сентября будет частично ограничено движение транспорта на Столичном и Надднепрянском шоссе, сообщает пресс-служба КК «Киевавтодор».

Так, с 11:00 до 21:00 1 сентября будет ограничено движение на мосту через р. Лыбедь на Столичном шоссе в направлении моста им. Е.А. Патона, с 11:00. до 21:00 2 сентября на мосту через р. Лыбедь на Столичном шоссе в направлении жилого массива Корчеватое.

Кроме того, с 09:00 до 21.00 3 сентября на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении моста им. Е.А. Патона, а также с 09:00 до 21:00 4 сентября на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении жилого массива Корчеватое.
ForUm

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