Руководство Европейского Союза поздравило Украины со вступлением в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

В пресс-релизе, распространенном по этому поводу Внешней дипломатической службой ЕС в пятницу в Брюсселе, отмечается, что Соглашение является основным инструментом для сближения Украины и ЕС: оно способствует более глубоким политическим связям и укреплению экономических, а также обеспечивает уважение общих европейских ценностей.

Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли создает основу для модернизации торговых отношений и экономического развития путем открытия рынков и гармонизации законодательства, норм и правил с европейскими и международными нормами, сообщает УНИАН.

По этому случаю президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер сказал: «Решительность - это добродетель. Сегодня, несмотря на все трудности, мы это сделали. С момента вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной Евросоюз выполняет свои обещания нашим украинским друзьям. Я благодарю всех тех, кто сделал это возможным: тем, кто стоял на Майдане и тем, кто упорно работают, чтобы реформировать страну. Это праздник для нашего Европейского континента».

В свою очередь высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент ЕК Федерика Могерини отметила, что сегодня «мы, наконец, достигли того, над чем работали в последние годы: более тесной ассоциации между Европейским Союзом и Украиной».

«Это означает более тесные связи между нашими гражданами, большие рынки и больше возможностей для бизнеса и предпринимателей, увеличение обмена опытом, информацией и экспертизой. Это показывает, что мы разделяем те же цели, и что украинский народ может рассчитывать на поддержку и сотрудничество с Европейским Союзом в ближайшие годы», - заверила она.

Еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Ган убежден, что «пожинать плоды сближения с ЕС будут будущие поколения граждан Украины». «Уже видны первые конкретные результаты реализации Соглашения: экспорт Украины в ЕС вырос, а ЕС подтвердил свои позиции как первый торговый партнер Украины. Беспрецедентными были недавние усилия Украины, направленные на реформы, хотя еще остается много работы, в частности, должны быть продолжены усилия по борьбе с коррупцией. Европейский Союз будет продолжать поддерживать усилия Украины по осуществлению реформ своим опытом и финансовой поддержкой», - подчеркнул еврокомиссар.

В пресс-релизе подчеркивается, что Европейский Союз безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также масштабные усилия украинской власти по реформированию страны и экономики, что полностью раскроет потенциал Соглашения об ассоциации и принесет пользу украинскому народу».

В рамках Соглашения об ассоциации Украина взяла на себя обязательства по проведению структурных реформ в сфере демократии, прав человека, верховенства права, эффективного управления, торговли и устойчивого развития.

В Соглашении также предусмотрено расширение сотрудничества в области охраны окружающей среды, социального развития и защиты, транспорта, защиты прав потребителей, обеспечение равных возможностей, образования, молодежи и культуры, промышленности и энергетики.

Вступление документа в силу позволит придать новый импульс сотрудничеству в таких сферах, как внешняя политика и политика безопасности, правосудие, налогообложение, управление государственными финансами, науке и технологии, образование и цифровые технологии.

Напомним, сегодня, 1 сентября, в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Работа над Соглашением об ассоциации заняла 10 лет.