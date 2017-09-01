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Вчера вечером в Харькове возле завода «Турбоатом» произошел конфликт со стрельбой между двумя группами людей общим количеством более 20 человек, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 20:40. На место выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области, Слободского отдела полиции», – гвоорится в сообщении.

По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников конфликта к любым организациям пока не установлена.

Фото: STATUS QUO

Он сообщил, что во время конфликта было применено травматическое и огнестрельное оружие. Один человек с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии находится в больнице.

Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Факт события зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В то же время местное издание STATUS QUO со ссылкой на очевидцев сообщает, что прозвучало не менее 15 выстрелов.

Очевидцы сообщили, что в конфликте участвовало около 40 человек, в том числе люди в камуфляжной форме. Когда к месту событий начала прибывать полиция, участники перестрелки скрылись. Очевидцы утверждают, что на месте никто не задержан.
ForUm

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