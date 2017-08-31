Служба безопасности Украины расследует 2 уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь Президента Петра Порошенко.

Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня по случаю нового учебного года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Сегодня, 31 августа, в Жовтневом районном суде города Мариуполя Донецкой области в закрытом режиме Михаилу Титову, известному как «Мультик», который проходит в деле об участии в деятельности организованной преступной группировки на территории Николаевской области, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании одобрило заключение к проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи», которым, в частности, предлагается отменить декларирование антикоррупционных общественных организаций.

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат».

Сегодня советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна вызвали в МИД страны из-за заявления заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль относительно отсутствия помощи белорусской стороны в поисках пропавшего 19-летнего украинца Павла Гриба, который поехал в Гомель и не вернулся домой.

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский подтвердил, что гражданин Украины Павел Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа.

Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации Владимиру Бондаренко объявлено подозрение по факту использования заведомо поддельного документа, а именно диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Бондаренко освобожден от должности.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен практикой Украины относительно задержания и высылки из страны иностранных журналистов.

Международная компания Global Firepower, ежегодно составляющая рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30 место (между Швецией и Мьянмой).

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины и «не позволит, чтобы ему все сошло с рук».

По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО, более 400 человек пока считаются пропавшими без вести.