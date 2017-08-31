Сотрудники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке сотрудника спецслужбы в Волынской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что подполковник СБУ через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов США от местного жителя.

По данным спецслужбы, за такую ​​сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения должностными лицами Луцкого объединенного городского военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу.

Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в Луцке во время получения второй части взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовно кодекса Украины.