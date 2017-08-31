Сотрудники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке сотрудника спецслужбы в Волынской области, сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители задокументировали, что подполковник СБУ через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов США от местного жителя.
По данным спецслужбы, за такую сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения должностными лицами Луцкого объединенного городского военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу.
Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в Луцке во время получения второй части взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовно кодекса Украины.
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