Сегодня, 31 августа, на координационном совете по вопросам госслужбы был поддержан проект Концепции создания и внедрения информационной системы управления человеческими ресурсами в органах государственной власти, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Создание такой системы - это возможность наконец использовать в полную силу мощности современных информационных технологий для того, чтобы обеспечить открытость и прозрачность всех процессов управления персоналом на государственной службе. Это не только отказ от десятков справок, личных карточек и форм, которые каждый раз заполняются при приеме на работу, бумажно-бюрократического оформления и хранения информации об оценке, оплате, поощрении, обучении, иной информации, которая является существенной экономией ресурсов, это в первую очередь новые инновации и эффективные процедуры управления персоналом», - отметил министр Кабинета Министров Александр Саенко.

По его словам, это - важная составляющая по дебюрократизации работы министерств и привнесения нового качества в их работу.

«Есть работать на результат, а не ради процесса. Все это важные шаги к действительно эффективному государственному управлению», - добавил он.