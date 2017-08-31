Конкурс по отбору главы правления и членов наблюдательного совета государственной компании «Укрзализныця» должен быть объявлен до 1 октября. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

«Укрзализныця» анонсировала, что она хочет повысить тарифы на грузоперевозки на 22,5% с 1 октября. За это время должен начаться процесс конкурса на нового руководителя и членов правления «Укрзализныци». При этом у бизнеса не должно быть вопросов: где вы взяли таких людей? Это должны быть специалисты. Также необходимо запустить процесс избрания наблюдательного совета, который должен контролировать работу правления компании», - сказал он, сообщает УНИАН.

По словам министра, 1 сентября Координационный комитет во главе с вице-премьером рассмотрит график этих конкурсов и через неделю Кабмин может назначить членов правления. Омелян не исключил, что руководителем «Укрзализныци» может стать нынешний исполняющий обязанности главы правления госкомпании Евгений Кравцов.

«У него есть шанс, от него зависит, как он его использует. Он может быть как реформатором, так и Балчуном номер два», - сказал министр.

Как сообщал ForUm, 9 августа глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун подал в отставку.

В тот же день Кабмин уволил Балчуна с этой должности.

Распоряжением КМУ от 9 августа № 512-р исполнение обязанностей председателя правления публичного акционерного общества «Укрзализныця» с 10 августа временно возложено на члена правления ОАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова до назначения в установленном порядке председателя правления.