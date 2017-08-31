Сегодня, 31 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП и при оперативном сопровождении Управления СБУ в Полтавской области задержали судью Ленинского районного суда Полтавы по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.368 ( «Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностному лицу») Уголовного кодекса Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что судью задержали после получения им неправомерной выгоды от представителя истца по гражданскому делу.

По версии следствия, служитель Фемиды взял деньги за вынесение решения в интересах истца, который требовал взыскать задолженность в сумме 100 тыс. грн.

Сейчас продолжаются следственные действия (обыски). Решается вопрос сообщения судье о подозрении, а также внесения представления в Высший совет правосудия в отношении предоставления разрешения о содержании судьи под стражей.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в марте 2017 года.