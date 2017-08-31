Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии не намерено выполнять финансовые обязательства Европейского Союза перед Украиной после выхода из Европейского Союза. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сказал уполномоченный Европейской комиссией на ведение переговоров по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье.

По его словам, на этой неделе представители Соединенного Королевства объяснили, что обязательства Великобритании в рамках ЕС будут ограниченными до последней выплаты в бюджет Евросоюза еще до выхода из ЕС.

«Однако мы имеем общие обязательства в отношении третьих стран. Например, мы вместе предоставили Украине гарантии по долгосрочным кредитам. Мы совместно поддержали развитие в Африке, в карибских и тихоокеанских странах с помощью Европейского фонда развития. После этой недели стало понятно, что Соединенное Королевство не считает юридически обязательным соблюдать его обязательства после выхода (из Евросоюза)», - отметил Барнье.

Напомним, 29 марта Великобритания начала процесс выхода из ЕС.