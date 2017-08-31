Ведение хозяйственных отношений и регулирование рынка сжиженного газа не относится к сфере ответственности Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности заявил глава Минэнергоугля Игорь Насалик, сообщает пресс-служба министерства.
Министр, анализируя составляющие проблемы, обратил внимание на важность комплексного решения вопросов с привлечением различных ответственных органов.
«Ведение хозяйственных отношений и регулирование рынка не относится к сфере ответственности Минэнергоугля», - подчеркнул Насалик.
Он также отметил, что задачей Минэнергоугля является реализация Энергетической стратегии до 2035 года и разработка нормативно-правовой базы, которая будет способствовать процессу реализации.
Насалик высказал мнение по ключевым и второстепенным причинам возникновения кризиса. В частности, напомнил, что ранее Украина имела производство более 90% светлых нефтепродуктов, а ввозила только около 9% высокооктановых нефтепродуктов. На сегодня ситуация изменилась: большую часть нефтепродуктов, в том числе и сжиженного газа Украина импортирует.
Глава Минэнергоугля отметил, что есть ряд договоренностей с зарубежными партнерами, в частности с Ираном о возможности поставки нефти и отметил, что «Укртранснафта» готова обеспечить диверсификацию поставок нефти на нефтеперерабатывающие предприятия.
Также министр напомнил, что с 1 января на ТЭЦ Украины, согласно европейским требованиям, будут использовать только мазут с содержанием серы менее 1%. Поэтому учет таких вызовов должно быть системным, чтобы предотвращать возникновение кризисных ситуаций.
Министр подчеркнул важность расширения инфраструктуры для хранения сжиженного газа, проработки вопросов транспортировки газа в кратчайшие сроки.
«Государство не намерено вмешиваться в работу дистрибуции, одновременно государство готово содействовать в урегулировании проблем», - резюмировал Насалик.
В то же время заместитель министра Игорь Прокопов отметил необходимость безотлагательного решения вопросов, связанных с созданием страхового запаса сжиженного газа, обеспечением диверсификации поставок нефтепродуктов, а также стимулированием развития инфраструктуры для производства и хранения сжиженного газа, урегулированием проблем перевозки, функционированием рынка и улучшением межведомственного взаимодействия.
По итогам заседания члены Межведомственной рабочей группы договорились о разработке в кратчайшие сроки предоставленных предложений и принятия мер по стабилизации ситуации на рынке сжиженного газа.
Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.
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