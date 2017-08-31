В распоряжение издания попала свежая порция темников, подготовленная технологами Президента по текущей информационной повестке дня.

Одним из ключевых утверждений документа является то, что «миллиарды Януковича» были распределены честно, и не достались лояльным Президенту олигархам, о чем написала в своем расследовании на «Украинской правде» исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарина Каленюк.

Письменные рекомендации народным депутатам БПП и пропрезидентским спикерам касаются основных актуальных тем, главные из которых призыв Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона к Петру Порошенко и Владимиру Путину, распределение «миллиардов Януковича», медицинская и пенсионные реформы, а также повышение цен на сжиженный газ.

Так, согласно темникам Администрации Президента, призыв Меркель и Макрона к Порошенко и Путину прекратить огонь является победой, т..к. «западные лидеры едва ли не впервые открыто называют Путина стороной конфликта, потому что для прекращения огня обращаются непосредственно к нему, призывая Путина прекратить огонь». Кроме того, такое изменение в риторике свидетельствует - Москве так и не удалось убедить мир, что на Донбассе идет «гражданская война», отмечается в темниках АП.



Кроме того, технологи АП, подготовили аргументацию, что «миллиарды Януковича» были распределены честно, а не лояльным президенту олигархам, о чем написала в своем расследовании на «Украинской правде» исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарина Каленюк.



В своих темниках АП называет информацию Каленюк «искажением и манипуляцией фактами», а также советует своим соратникам прочитать блок Виктора Уколова на «Украинской правде».



Ранее СМИ сообщали, что в команде Президента часто проходят медийные совещания. В них принимают участие экс-глава парламентской фракции БПП, политтехнолог в президентской команде Игорь Грынив, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, а также спичрайтер Порошенко Олег Медведев, его коллега по политтехнологическому цеху Виктор Уколов, замглавы АП Ростислав Павленко, нынешний нардеп от БПП, в прошлом пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз и экс-журналист Владимир Горковенко. Медийные совещания у Президента происходят довольно часто, там же определяется позиция, которая потом рассылается в подобных темниках.

