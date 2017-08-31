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Потепление в Украине ожидается лишь с 3 сентября, температура в Киеве поднимется до 25-27°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

1 сентября в большинстве областей Украины переменная облачность и без осадков, дожди ожидают в восточной половине страны.

В частности, синоптики прогнозируют дожди, а местами грозы, в восточных и южных областях, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской, сообщает Эсперссо.

В Киеве без осадков. Температура ночью 9-11°, днем ​​около 20°.

2 сентября в восточной части Украины ожидаются умеренные дожди. На остальной территории страны без осадков.

Температура ночью 11-14°, на юге до 17°; днем 20-24°, в западных, Винницкой и Одесской областях будет 23-29°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем ​​21-23°.
ForUm

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