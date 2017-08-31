Для «Оппозиционного блока» большим самоубийством в глазах избирателей, чем поддержка «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», может быть, наверное, только поддержка террористической организации ИГИЛ. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

«Наверное, у меня что-то с глазами, когда я смотрю, как «Оппозиционный блок» проголосовал вместе с «Народным фронтом» и БПП за драконовский закон по Конституционному суду, которым президента наделили диктаторскими полномочиями, а народ Украины сдали в рабство. Конечно, у меня что-то со зрением, когда я вижу, как «Оппозиционный блок» голосует за бюджеты Яценюка и Гройсмана, или когда они своими голосами поддержали проект закона по выплате 120 тысяч (гривен, - ред.) зарплаты судьям Конституционного суда», — отметил Рабинович.

Как подчеркнул политик, когда «Оппозиционный блок» постоянно заявляет о незаконности люстрации, а потом голосует за то, чтобы подтвердить ее в суде, — это «предательство избирателей».

«Я с уважением отношусь к тому отрезку пути, который прошел с «Оппозиционным блоком». Больше того, если бы вернуть все события три года назад, я бы опять принял такие же решения, и я бы опять пошел с ними, потому что в тот момент эта партия представляла интересы центра и востока Украины. Но я очень хочу, чтобы сейчас «Оппозиционный блок» смотрел за собой. Большим самоубийством в глазах избирателей, чем поддержка БПП и «Народного фронта», может быть, наверное, только поддержка ИГИЛ», — заявил лидер партии «За життя».

Он также призвал «Оппозиционный блок» исключить его из своей парламентской фракции.

«Помните, был фильм «Барон Мюнхгаузен», где идет бракоразводный процесс, прибегает барон и спрашивает: «Что она обо мне говорила?» Ему отвечают: «Подлец, негодяй, мерзавец…» «И что в итоге хочет?» «Чтобы не разводился!» Это «железная» логика. Поэтому, у меня к «Оппоблоку» вопрос. Почему вы в меня вцепились? Исключите меня из фракции, если считаете, что я нехороший человек. А вы за меня держитесь и боитесь исключить. Почему? Потому что вы знаете, кто мертвый, а кто живой. А мертвые всегда хватают живых. Это несчастье. Но ничего — отцепитесь!» — убежден Рабинович.