В Европейской комиссии ожидают от Киева соблюдения демократических стандартов при принятии решений о запрете на въезд и выдворении некоторых иностранных журналистов. Об этом представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич заявила, комментируя факты недопуска в Украину двух испанских журналистов и выдворения из страны российской журналистки.

«Когда речь идет о случае с российским журналистом, я хочу подчеркнуть, что защита национальной безопасности и граждан должна быть обеспечена без нарушений основных прав и свобод, включая европейскую Конвенцию по правам человека, и любые подобные решения должны приниматься осторожно, с соблюдением права на свободу выражения. Мы ожидаем, что украинские власти воздержатся от применения чрезмерных ограничений в вопросе свободной подачи СМИ информации», - сказала она, сообщает УНИАН.

Косьянчич не прокомментировала ситуацию с испанскими журналистами, объяснив, что в ЕК пока ожидают соответствующую информацию.

Напомним, 30 августа журналистка российского «Первого канала» Анна Курбатова была выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года.

25 августа СБУ отказала в регистрации испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхель Састре, запретив им въезд на 3 года за «деятельность, направленную против национальных интересов Украины».

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность практикой Украины относительно задержания и высылки из страны иностранных журналистов.