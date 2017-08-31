Украина прислушивается к мнению ОБСЕ по поводу свободы слова и условий работы иностранных журналистов в стране, но будет убеждать партнеров в праве на защиту своих национальных интересов и информационного пространства.

Об этом заявил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко по поводу реакции ОБСЕ на депортацию из Украины российской журналистки Анны Курбатовой, сообщает Укринформ.

«На наш взгляд, это (выдворение Службой безопасности иностранных журналистов, действия которых наносят вред национальным интересам государства, - ред.) суверенное право Украины. СБУ действует в рамках своих полномочий, поэтому в данном случае мы прислушаемся к нашим партнерам, но считаем эти действия правильными и будем их убеждать, будем вести дискуссии», - сказал Наливайко.

Он отметил, что на самом деле дискуссия с представителями ОБСЕ, которые занимаются медийными вопросами, в украинском обществе началась уже довольно давно, поскольку это не первое их заявление в подобном ключе.

Наливайко подчеркнул, что, по его мнению, оценка представителей ОБСЕ якобы ограничения свободы слова в Украине основывается на заявлениях российских средств массовой информации. В этом контексте он обратил внимание на намеки на какой-то криминал и шум, который они подняли по поводу «исчезновения журналистки».

«По моему мнению, это была просчитанная Россией операция. Гибридная война, о которой все говорят, - вот она и есть, это ее элемент», - убежден председатель Госкомтелерадио.

На вопрос, почему медиа-представители ОБСЕ в основном поддерживают российскую точку зрения, Наливайко заметил, что это международная структура, и он не хотел бы комментировать ее действия.

«Но есть определенные квоты, по которым подбирается состав организации, есть определенные влияния и в связи с финансовыми взносами, и целый ряд других видов. ОБСЕ делает свою работу, Украина – член этой организации, у нас есть свое медиа-сообщество, и мы должны отстаивать нашу позицию», - резюмировал Наливайко.

Напомним, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в письме к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину после выдворения из Украины журналистки российского «Первого канала» Курбатовой выразил обеспокоенность практикой Украины по задержанию и высылке из страны иностранных журналистов. Он также призвал украинскую власть воздерживаться от наложения «ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и нарушают обязательства ОБСЕ относительно свободы средств массовой информации».

СБУ в среду, 30 августа, депортировала Курбатову с запретом въезда на три года за антиукраинскую пропаганду.