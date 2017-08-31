Бывший глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин заявил, что в 2014 году Россия одурачила, а потом предала жителей Донбасса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я – организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов-2014. Делал то, что делал по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают как скот, для телевизионной картинки», – отметил он.

По словам Лягина, Донбассу «не суждено пройти путь Крыма».

«Нас предали и продали! За что сражались и умирали!? ... пусть каждый сам себе ответит. И что, все было зря!? Да, России, которую мы себе представляли, нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!», – написал он.