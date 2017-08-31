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Фонд государственного имущества Украины продал блокирующие 25-процентные пакеты акций, принадлежащие государству, в двух облэнерго Рината Ахметова – ПАО ДТЭК «Днепроэнерго» и ПАО ДТЭК «Днепрооблэнерго»

Аукцион состоялся 31 августа. Имя покупателя не называется, сообщает Укринформ.

Известно, что пакет 25% акций «Днепрооблэнерго» продан за 1,468 миллиарда гривен. В ходе торгов цена выросла на 113% со стартовой 470 млн грн.

25-процентный пакет акций ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» продан по стартовой цене 728,236 млн грн.

Напомним, на покупку каждого пакета акций в Фонд государственного имущества Украины поступило по две заявки.

Стартовая цена 25% акций ДТЭК «Днипроэнерго» составляла 728,23 млн грн, а 25% акций ДТЭК «Днепрооблэнерго» - 490 млн грн.

Как сообщалось, на позапрошлой неделе Фонд госимущества продал блокирующие пакеты акций трех из восьми энергетических компаний, которые были выставлены на биржевые аукционы. Все три пакета – ПАО «Донецкоблэнерго», ПАО «Западэнерго» и ПАО «Киевэнерго» купила кипрская компания Ornex, входящая в группу СКМ мажоритарного владельца этих энергокомпаний Рината Ахметова. Таким образом, непосредственные компании Ахметова и аффилированные с ними структуры теперь владеют 96,5% акций ПАО «Донецкоблэнерго»; 97,2% акций ПАО «Западэнерго» и 97,4% ПАО «Киевэнерго».

29-30 августа должны были состояться торги государственными пакетами акций (по 25% каждый) еще трех облэнерго – «Одессаоблэнерго» со стартовой ценой 631,314 млн. гривен, ПАО «Донбассэнерго» со стартовой ценой 669,192 млн гривен и ПАО «Сумыоблэнерго» со стартовой ценой 370,192 млн грн. Однако торги не состоялись по причине отсутствия заявок.
ForUm

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