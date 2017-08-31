Судьбу предстоящих президентских выборов все еще решать будет поддержка ключевых телеканалов страны, хотя интернет составит серьезную конкуренцию телевизору.

Большинство украинцев до сих пор получают информацию именно из телеэфира, а потому эксперты уже прогнозируют активный передел рынка с приближением президентских выборов весной 2019 года.

ВВС Украина составила своеобразную карту собственности украинских телеканалов и с помощью экспертов обозначила основные тенденции телерынка в начале нового политического сезона.

Решающая роль ТВ

Последние социологические исследования относительно главных источников информации, которые провел КМИС в начале 2017 года, свидетельствуют, что телеканалы до сих пор играют ведущую роль в информационном поле.

И хотя интернет становится все более важным источником новостей, 87,1% респондентов все же признали, что о ситуации в стране преимущественно узнают из общенациональных телеканалов.

Параллельно с этим 40,7% украинцев читают новости на новостных сайтах, 20,6% - узнают новости из социальных сетей, а 47,7% - просто от друзей, родственников и соседей.

Газеты является источником информации для 17% украинцев, а радио – 16,5%.

Шеф-редактор портала «Детектормедиа» Наталья Лигачева указывает, что телевизионные каналы продолжают играть решающую роль для электората на выборах.

«Это понимают политики, которые сейчас активно занимаются перераспределением телевизионного пространства и пытаются его контролировать. Это наиболее эффективный электоральный ресурс», - рассказала Лигачева.

Директор Института массовой информации Оксана Романюк в беседе с ВВС Украина спрогнозировала, что так может продолжаться еще пять-десять лет, однако постепенно роль телевидения будет уменьшаться.

Она указывает, что последние пять лет интернет стремительно набирает влияние в информационной сфере.

«С развитием технологий и появлением новых поколений избирателей на первый план будет выходить интернет. Но сейчас основной избиратель – пенсионеры и граждане старшего возраста», - добавила Романюк.

Лидеры рынка в руках олигархов

Как показывает мониторинг рейтинга телеканалов от Индустриального телевизионного комитета, наибольшей популярностью пользуются новости каналов ведущих украинских олигархов.

К примеру, вечером 28 августа рейтинговыми с существенным отрывом были выпуски новостей на телеканалах «Украина», «Интер» и «1+1».

Далее следуют «СТБ» и ICTV, а за ними с большим отставанием от лидеров, расположились «UA: Первый», 112, «Прямой», News One, «5 канал» и «24».

Еще осенью 2015 Верховная Рада приняла специальный закон, которым обязала телеканалы полностью открыть структуру собственности и называть своих конечных владельцев.

Телеканал «Украина» принадлежит самому богатому бизнесмену страны Ринату Ахметову, который оказывает существенное влияние на часть фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде.

«Интер», согласно официально заявленной структуре собственности, принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Свои доли собственности там также имеют депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин и бывший чиновник времен Виктора Януковича Валерий Хорошковский.

Дмитрий Фирташ имеет своих соратников во фракции «Оппозиционного блока». Последние три года он находится в Вене, где ожидал решения правоохранительных органов об экстрадиции в США в рамках уголовного дела о коррупции.

Телеканал «1+1» принадлежит бизнесмену и экс-губернатору Днепропетровщины Игорю Коломойскому.

Игорь Коломойский имеет влияние на партию УКРОП, у которой собственной фракции в парламенте нет.

У Коломойского напряженные отношения с нынешней властью, особенно после национализации его «Приватбанка».

Телеканалы ICTV и СТБ принадлежат бизнесмену Виктору Пинчуку и его жене Елене, дочери экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Пинчук не имеет собственной партии, однако ряд бывших менеджеров его компаний являются членами парламента.

Середняки

UA: Первый – еще недавно государственный «Первый национальный», который превращают в общественного вещателя.

Телеканал «112», который является одним из самых популярных в нише новостных каналов, несмотря на требование закона, не называет своего конечного владельца.

Канал Основний власник "Інтер" Дмитро Фірташ "Україна" Рінат Ахметов "1+1" Ігор Коломойський ICTV, СТБ Віктор Пінчук "5 канал" Петро Порошенко News One Євгеній Мураєв "112" не розкриває даних "Еспресо" Арсеній Яценюк "Прямий" Володимир Макеєнко "Канал 24" Катерина Кіт-Садова, дружина Андрія Садового ZIK Петро Димінський

В 2015 году телеканал официально заявлял, что его владельцем был Андрей Подщипков.

Не очень известную в украинской политике фигуру многие эксперты называли посредником реальным владельцем телеканала.

В 2015 году Подщипков стал первым заместителем партии простых людей Сергея Каплина.

В Раду господин Каплин прошел по округу и до сих пор входит во фракцию ББП, однако за последние несколько лет его политическую деятельность связывали с самыми разнообразными политическими группами.

В 2016 году канал «112» убрал Подщипкова из реестра своих конечных владельцев.

«Не открывают, потому что, очевидно, что-то скрывают. Есть разные версии, кто может стоять за каналом, но это предположение», - прокомментировала ситуацию Наталья Лигачева, намекая, что владельцами могут быть представителями прежней власти.

Оксана Романюк заметила, что штрафы за нераскрытие конечного владельца довольно скромные, а потому «обнародование собственников - это добрая воля канала».

В 2016 году в украинских политических кругах ходили разговоры о возможной продаже телеканала кому-то из окружения президента, однако они не подтвердились.

Телеканал News One официально принадлежит члену парламента Евгению Мураеву. Бывший регионал из Харьковщины был избран в парламент под флагом «Оппозиционного блока», но потом вышел из фракции.

Сейчас он возглавляет собственную партию «За жизнь».

«5 канал» принадлежит Президенту Украины Петру Порошенко и он неоднократно заявлял, что продавать или передавать его кому-то не собирается.

Львовский «Канал «24», который вырос до общенационального, принадлежит жене мэра Львова Андрея Садового Екатерине Кот-Садовой.

Садовый является председателем партии «Самопомощь», которая имеет собственную фракцию в Верховной Раде.

Еще один львовский телеканал ZIK официально принадлежит одному из самых богатых львовских бизнесменов Петру Дыминскому.

В последнее время канал активизировал работу, а его генпродюсером стала известная журналистка Наталья Влащенко.

Телеканал достаточно критичен к власти, а до недавнего времени на нем выходила программа Саакашвили, в котором он очень резко критиковал президента.

Недавно владелец канала Дыминский стал участником смертельного ДТП и покинул Украину.

Совладельцем телеканала «Эспрессо», который имел значительные рейтинги во время Евромайдана, однако сейчас немного просел, недавно стал руководитель партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Новичок осени

На День Независимости после ребрендинга «Тониса» вышел в эфир телеканал «Прямой».

Он вещает в доступном для всей страны цифровом пакете Т2.

Владельцем канала недавно стал бывший депутат от Партии регионов Владимир Макеенко.

«Прямой» провел очень мощную рекламную кампанию и пригласил на работу ряд известных ведущих, в частности Евгения Киселева и Матвея Ганапольского.

Канал имеет большую студию в офисном центре «Парус» - одном из самых престижных в столице.

За первые несколько дней вещания он уже оказался среди середняков рейтинга вечерних выпусков новостей, а 28 августа даже несколько обходил «112».

Эксперты сомневаются, что Макеенко является реальным владельцем телеканала и допускают, что этот проект может быть связан с окружением президента.

Еще в 2015 году Владимир Макеенко баллотировался в мэры Киева от партии «Наш край», которую эксперты называли приближенным к Банковой.

Сам Макеенко неоднократно отрицал какие-либо связи с президентом или его окружением.

«Никаких совещаний в Администрации Президента у меня по этому поводу не было. Я советовался только со своей женой, потому что это наши общие деньги», - заявил он на пресс-конференции по поводу запуска канала.

Наталья Лигачева в комментарии ВВС Украина назвала канал «Прямой» «электоральным проектом».

Расцвет информационных телеканалов

За последние несколько лет на рынок вышли несколько исключительно информационных телеканалов, которые стали мощными игроками на рынке.

И хотя в официальных рейтингах выпусков новостей им очень далеко до главных каналов страны, они также могут сыграть важную роль на выборах.

«У информационных каналов является специфическая ниша - их смотрят самые продвинутые зрители. Это лидеры мнений в своем окружении», - отмечает Лигачева.

По ее словам, при благоприятных обстоятельствах и четкой работе с целевой аудиторией, владельцы могут получить весомый результат, в том числе на выборах.

Оксана Романюк появление новых информационных каналов с непрерывными стримами и комментариями называет глобальным трендом.

«Человек делает что-то на кухне целый день, а какая-то «говорящая голова» постоянно что-то рассказывает и комментирует», - указывает Романюк.

По ее словам, роль и влияние таких каналов со временем будет только усиливаться.

Возможна ли монополия телеэфира?

Уже сейчас Наталья Лигачева, организация которой следит за эфирами телеканалов, фиксирует определенные политические тенденции на рынке.

В частности, по ее словам, большинство украинских телеканалов в выпусках новостей практически не критикуют президента, а иногда и премьер-министра.

«Пока вырисовывается тенденция, что во время выборов на телеканалах в новостях не будет критики президента. Это уже сейчас заметно – именно в теленовостях», - отмечает Лигачева.

Еще в июне издание «Новое время» опубликовало статью, в которой авторы пришли к похожему выводу.

«Возможно, это самоцензура собственников. Возможно, определенные договоренности с владельцами. Но есть факт – отсутствие критики президента в новостях», - рассказывает Лигачева.

Хотя она отмечает, что жесткой критике во всех других форматах – студиях, ток-шоу – достаточно, и она и дальше будет.

Оксана Романюк считает, что еще рано говорить об определенной монополизации эфира и блокировки критики власти в новостях.

«Предвыборные договоренности только зарождаются, думаю, где-то в начале 2018 пройдут главные договоренности олигархов по поддержке на выборах», - считает Романюк.

Наталья Лигачева отмечает, что сейчас на главных каналах страны не очень часто можно увидеть Юлию Тимошенко. Тимошенко сейчас имеет самый высокий президентский рейтинг, а потому, возможно, эта тенденция к выборам будет усиливаться.

Но Лигачева уверена, что полностью убрать Тимошенко из главных каналов просто невозможно, к тому же некоторые из олигархов ближе к выборам может поставить именно на нее.