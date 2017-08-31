На химзаводе в пригороде Хьюстона из-за наводнения, вызванного ураганом «Харви», произошли два взрыва.

Их нельзя было предотвратить из-за большого количества воды и отсутствия электричества, сообщает Укринформ.

«На химическом заводе компании Arkema в пригороде Хьюстона Корсби произошли два взрыва», - сообщает издание CGTN со ссылкой на управление шерифа округа Харрис.

«Один из сотрудников госпитализирован после вдыхания угарного газа на химическом заводе. Еще 9 самостоятельно добрались до врачей для профилактики», - указывается в сообщении.

Ранее президент компании Arkema Рик Роу сообщил, что из-за сильного наводнения, вызванного ураганом «Харви», на предприятии возможны взрывы. Роу заявил, что сотрудники компании не могут предотвратить его из-за слишком высокого уровня воды и отсутствия электричества. Работников завода и населённые пункты на расстоянии 2,4 километров от завода эвакуировали.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. По данным метеорологов, это самый мощный шторм в США за последние 10 лет.