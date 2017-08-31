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В ДТП под Киевом погиб сотрудник Госохраны и один из бывших охранников Президента Петра Порошенко Юрий Рудобаба. Об этом в Facebook сообщил активист Влад Антонов.

По его словам, авария произошла на Столичном шоссе у базы Динамо. 

«Предварительно, мотоциклист, который ехал с работы, из Киева в сторону Козина, врезался в разворачивающийся такси «Шевроле Авео», - написал Антонов.

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Мужчина умер в течение 15 минут от тяжелой черепно-мозговой травмы.
ForUm

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