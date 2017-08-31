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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым представили нового председателя Государственного космического агентства Украины – Павла Дегтяренко. Глава ведомства стал победителем открытого кадрового конкурса, сообщает пресс-служба Кабмина.

Представляя главу ГКАУ, Гройсман отметил, что ключевая задача нового руководителя – сформировать стратегию развития космической отрасли с учетом кадрового и технологического потенциала Украины.

Он также призвал Агентство к тесному сотрудничеству с СНБО для эффективного решения всех вызовов в сфере национальной безопасности и обороны.  

Новоназначенный руководитель агентства заверил, что на своем посту будет всячески способствовать развитию отрасли. «Нас впереди ждет большая кропотливая работа по первоочередным шагам: формирование следующих действий, как тактических, так и стратегических, чтобы преодолеть вызовы, которые сейчас существуют перед отраслью и агентством, чтобы Украина сохранила и укрепила свое присутствие на мировом рынке ракетно-космических технологий», - сказал он.

Дегтяренко родился 6 сентября 1962 года в городе Смела Черкасской области.

В 1979 году окончил Винницкую среднюю школу №2, в 1985 – Ленинградский военно-механический институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов».

С июля 1985 года Дегтяренко работает в государственном предприятии «Конструкторское бюро «Южное». Прошел путь от инженера до главного конструктора и начальника главного научно-технического подразделения ГП «КБ «Южное» по системному проектированию боевых и космических ракетных комплексов. 
ForUm

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