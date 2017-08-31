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Президент Петр Порошенко подписал Указ «О предоставлении гуманитарной помощи Грузии». Соответствующий документ был утвержден 30 августа, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«С целью содействия в преодолении чрезвычайной ситуации в Грузии в результате масштабного пожара, Кабинет Министров должен безотлагательно обеспечить предоставление гуманитарной помощи Грузии», - говорится в документе.

Напомним, 30 августа Украина отправила самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.
ForUm

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