В Киеве задержаны 4 злоумышленников, которые систематически нападали на предпринимателей и отбирали деньги в крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

30 августа злоумышленники, двигаясь по Брест-Литовскому шоссе на автомобиле «БМВ», заблокировали машину потерпевшего, ранили его выстрелами в плечо и отобрали сумку с 6,5 млн гривен.

В столице был введен план «Перехват», и в результате через несколько часов злоумышленники были задержаны.

Все четверо мужчин – граждане Грузии, которые временно проживали в столице и на протяжении длительного времени зарабатывали разбойными нападениями с применением огнестрельного оружия, на предпринимателей.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных пистолеты, автомат Калашникова, большое количество патронов, комплекты номерных знаков для автомобилей, мобильные телефоны, радиостанции, навигаторы, балаклавы, перчатки, парики, около 40 наборов ключей, отмычки, другое орудие, которое использовалось для совершения преступлений, а также денежные средства.

В настоящее время по согласованию с прокуратурой Киева всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное группой лиц).

Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется причастность задержанных к другим преступным эпизодам.