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Граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения поездов на железнодорожной станции Сментово в Польше. Об этом сообщила пресс-служба департамента консульской службы МИД.

«Консул Украины в Гданьске докладывает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30.08.17», - говорится в сообщении.

Напомним, в результате столкновения товарного поезда с пассажирским в Польше ранены 28 человек, среди них 15 детей.
ForUm

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