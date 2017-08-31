Граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения поездов на железнодорожной станции Сментово в Польше. Об этом сообщила пресс-служба департамента консульской службы МИД.

«Консул Украины в Гданьске докладывает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30.08.17», - говорится в сообщении.

Напомним, в результате столкновения товарного поезда с пассажирским в Польше ранены 28 человек, среди них 15 детей.