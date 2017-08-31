В Волынской области 7 тысяч гектаров леса повреждены короедом. Очаг болезни обнаружен в Маневичском районе области. Об этом шла речь во время открытого семинара относительно состояния лесных насаждений, сообщает пресс-служба ОГА.

Осмотрев пораженные территории, участники семинара пришли к выводу, что экологическая катастрофа может иметь всеукраинские масштабы.

По словам специалистов, поражению короедом подвергаются растения всех возрастных групп. Поэтому проблема обостряется ежедневно и может распространиться по всей Украине.

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Из-за повреждения леса областное управление лесоохотничьего хозяйства вынуждено прекратить главное пользование лесом, чтобы решить проблему короедно-грибкового усыхания. Сейчас 7 тыс. гектаров леса уже повреждены, а на осенне-зимний период ожидают еще около 2-3 тыс. гектаров поражения. Поэтому санитарная вырубка леса неизбежна, более того, вполне возможно, что ее придется увеличить в разы.

Как отметили присутствующие на семинаре ученые, короедные повреждение – проблема не только Волыни и даже не Украины. Аналогичные ареалы болезни обнаружены в Польше и Беларуси, где два месяца назад приняли решение полностью остановить всю вырубку и до 5 сентября 2017 года провести полную зачистку лесов от поврежденной древесины.

Отмечается, что пораженные деревья заметны не сразу, вредитель действует с верхушек – постепенное изменение цвета кроны, усыхание, а потом и внутреннее стволовое повреждение приводят к гибели дерева. Короеды ведут скрытый образ жизни, к тому же, спрогнозировать радиус и вектор их действия специалисты не могут.

Примечательно, что 10 лет назад вредители не выдерживали низких температур и погибали. Сейчас же у них есть иммунитет и при несколькочасовом пребывании в теплой среде они способны восстанавливать свое жизнедеятельность.

Профильные управления подготовят обращение к Государственному агентству лесных ресурсов Украины о внесении изменений в отдельные законодательные акты, которые позволят повлиять на ситуацию и уменьшить зону поражения.

Также в ближайшее время Волынское областное управление лесного и охотничьего хозяйства должно представить на рассмотрение депутатов областного совета программу сохранения лесов Волыни, с подробным обоснованием потребности в средствах для проведения срочных мероприятий, а также облесения площадей, которые попали под действие вредителей.