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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Черкасский районный суд обвинительные акты в отношении бывшего заместителя прокурора Киевской области, экс-чиновника Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области и руководителя одного из субъектов хозяйствования.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, этих трех человек обвиняют в организации в период с июля 2015 по февраль 2016 года коррупционной схемы по хищению сахара на сумму 211,65 млн грн, который хранился на складах Государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд» в Черкасской области.

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили в марте 2017 года. В течение полугода, прошедших с тех пор, обвиняемые и их защитники знакомились с материалами следствия.

Напоминаем, бывший заместитель прокурора Киевской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 366 (Служебный подлог), ч. 2 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, экс-чиновник Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области – в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 УК Украины, руководитель предприятия - в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 УК Украины.

 
ForUm

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