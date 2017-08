Бывший генеральный секретарь НАТО, внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен раскритиковал заявление президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера о непринадлежности Украины к НАТО и ЕС.

«Комментарии Юнкера вызывают обеспокоенность. Отталкивание тех, кто стремится к европейскому будущему, подрывает силы ЕС менять соседние страны», – написал он в Twitter.

Worrying #Ukraine comments by @JunckerEU yday. Pushing away those seeking a European future undermines EU power to transform neighbourhood. pic.twitter.com/rRqjEZK0W4