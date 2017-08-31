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Бывший генеральный секретарь НАТО, внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен раскритиковал заявление президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера о непринадлежности Украины к НАТО и ЕС.  

«Комментарии Юнкера вызывают обеспокоенность. Отталкивание тех, кто стремится к европейскому будущему, подрывает силы ЕС менять соседние страны», – написал он в Twitter.

 


 

Напомним, 29 августа на конференции послов ЕС Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО. «В мире сейчас продолжаются 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду», - сказал Юнкер.

24 августа во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины Порошенко заявил, что дорога у Украины одна – широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО.   

Украина потребовала разъяснений ЕК относительно этого заявления.
ForUm

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