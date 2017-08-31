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В российском Совете федерации обещают ответные меры на выдворение из Украины журналистки Первого канала Анны Курбатовой. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.

«На первом же заседании комиссия Совфеда по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на похищение и высылку Курбатовой», – написал он в Twitter.

 


 

Напомним, 30 августа журналистка российского «Первого канала» Анна Курбатова была выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года. Перед этим российский «Первый канал» заявил о якобы похищении в Киеве своей журналистки.

 

 
ForUm

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